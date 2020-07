Atalanta, Sartori: "Sto bene a Bergamo e voglio restare. Sono in un grandissimo club"

"Sono in una grandissima società e non amo molto i cambiamenti. Sto bene qui, ma se non dovessi restare mi piacerebbe provare da un'altra parte. Ripeto però che la mia intenzione è quella di voler restare a Bergamo". Queste le parole di Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, nella sua intervista a Radio Anch'io Sport, in merito a quello che potrebbe essere il suo futuro.