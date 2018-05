Atalanta, Sartori: "Tutte le big su Cristante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore tecnico dell'Atalanta, Giovanni Sartori, ha parlato ai microfoni di Radio Olympia, parlando di Bryan Cristante, pezzo pregiato del mercato atalantino. "I top club più importanti sono realmente interessati al nostro giocatore. La Lazio tra questi? Non posso escludere nulla. Tuttavia non voglio nè mi sento di fare i nomi delle società attive sul calciatore in questo momento. La sua valutazione? Sappiamo e sapete benissimo che il prezzo lo fa il mercato, l’Atalanta è vigile e si farà trovare pronta e ben si comporterà".