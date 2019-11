Atalanta, Sartori: "Visto come ha iniziato, dura rivedere qui Kulusevski"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giovanni Sartori, ds dell’Atalanta, ai microfoni de L’Eco di Bergamo fa il punto sulla situazione in classifica della Dea e in generale del gioiello Kulusevski: "In campionato ce la giochiamo con tutti, in Champions League dipende da noi. Il secondo tempo a San Siro contro il City si è vista un’Atalanta competitiva, non ci sta però il gol preso al 95′ contro lo Shakhtar. Mercato? Noi siamo vigili e attenti, se ci capiterà l’occasione giusta non ci faremo trovare impreparati. La nostra gente non deve avere dubbi: la società non si tirerà indietro. Ma sono un pragmatico: non serve cambiare per cambiare. Kulusevski? Io mi auguro che si possa vederlo nell’Atalanta, sarebbe un premio anche al vivaio. Ma se continua come ha cominciato la stagione la vedo difficile…”,