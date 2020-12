Atalanta scatenata sul mercato: Kovalenko e Maehle, ora offerta da 7 milioni per Ahmedhodzic

L'Atalanta sta cercando di bruciare la concorrenza di tutta Europa e di prendere Anel Ahmedhodzic. Per il centrale difensivo del Malmo, spiega Kvallsposten, ci sarebbe un'offerta da 7 milioni di euro. Sul difensore ventunenne ci sarebbero anche Milan, Chelsea e PSV Eindhoven ma ora la Dea ha rotto gli indugi. Sarebbe un altro colpo anticipato per il ds Giovanni Sartori dopo aver definito per Joakim Maehle del Genk per l'esterno per gennaio e per Viktor Kovalenko dello Shakhtar Donetsk per l'estate a zero.