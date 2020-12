Atalanta scatenata sul mercato. Ma Gasp elude la questione: "A gennaio non c'è troppa scelta"

L'accordo raggiunto col Genk per l'esterno destro Joakim Maehle, l'intesa con Viktor Kovalenko dello Shakhtar per la prossima stagione e l'offerta per Anel Ahmedhodzic del Malmo. L'Atalanta in questi giorni è letteralmente scatenata sul mercato. Ma nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Bologna, l'allenatore della Dea Gian Piero Gasperini ha eluso così la questione: "Qualcosa andrà fatto sul mercato? Non credo, intanto chiudiamo con la partita di Bologna. Poi la sosta non sarà lunghissima, di solito arrivi in questo periodo con il girone d'andata terminato, ma ci sono tante gare. Dobbiamo capire come rendere solida questa squadra, che è sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare bene su quello che abbiamo, c'è margine di crescita. Non credo ci siano tante scelte a gennaio".

