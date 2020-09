Atalanta, scatto Parma su Bellanova: operazione in chiusura con la formula del prestito

Come anticipato, l'Atalanta ha deciso di riscattare Raoul Bellanova dal Bordeaux. Il futuro dell'esterno destro, però, non sarà a Bergamo, almeno per quest'anno. Sulle sue tracce, per un'operazione in stile Kulusevski, si sono mosse soprattutto Parma e Genoa e secondo Sky Sport il classe 2000 avrebbe sciolto le riserve dando la preferenza al club ducale. Per l'emittente l'operazione fra Atalanta e Parma, improntata su un prestito, è in chiusura.