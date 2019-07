© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre settimane fa l'Atalanta dal Siviglia ha preso Muriel e adesso è di nuovo in Andalusia che vuole andare a pescare, stavolta per puntellare la difesa. Secondo Marca, l'obiettivo degli orobici è Sergi Gomez, che nella rosa di Gasperini andrebbe a rimpiazzare Mancini se dovesse muoversi direzione Roma. Le relazioni tra i club sono buone, ci sono già stati dei contatti e le possibilità per la buona riuscita dell'operazione non sono basse.