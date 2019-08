© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato di un interessamento del Torino per il portiere Marco Sportiello, di proprietà dell'Atalanta, come secondo da affiancare al titolare Sirigu. Secondo quanto riferisce TuttoAtalanta.com, qualora questo trasferimento dovesse concretizzarsi, (ri)prenderebbe quota l'idea di un ritorno a Bergamo di Andrea Consigli, oggi al Sassuolo, un estremo difensore che con la maglia della Dea ha fatto il settore giovanile ed ha poi militato con continuità per sei anni, dal 2008 al 2014.