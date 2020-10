Atalanta, secondo giro di tamponi ok. Dea partita per Crotone senza Gosens: i convocati

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Crotone-Atalanta, in programma allo stadio Scida di Crotone domani alle 15: la Dea, dopo il secondo giro di tamponi, è partita alla volta della Calabria con l'esclusione di Cristian Raimondi, risultato positivo in mattinata. Nell’elenco non c’è Robins Gosens che ha avuto un problema al polpaccio nella rifinitura, riferisce il sito ufficiale del club nerazzurro. Di seguito le scelte del tecnico orobico:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata, Diallo.