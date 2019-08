Atalanta, seduta in vista del Genoa: assente solo Castagne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta ha sostenuto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia in vista della seconda giornata del campionato di serie A, che vedrà i nerazzurri scendere in campo al Tardini di Parma per affrontare il Torino (domenica alle 20,45). Gian Piero Gasperini oggi ha dovuto rinunciare solo a Castagne, che ha proseguito con il programma di riabiltazione. Per tutti gli altri esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto.