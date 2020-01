Atalanta 'sette bellezze'. Altra goleada e sesto clean sheet in A

© foto di www.imagephotoagency.it

"È la dura legge del gol. Gli altri vinceranno però, che spettacolo quando gioca l'Atalanta". Non era proprio così il testo originale, ma può benissimo essere adattato ad una squadra che continua a sorprendere tutti. La prestazione sottotono con la SPAL è stata cancellata totalmente con l'ennesima goleada - la quarta in questo campionato -, una prestazione eccellente che ha reso semplice una partita sulla carta impegnativa. Josip Ilicic, poi, ha raggiunto il suo record personale di gol in una stagione: 13, come quelli segnati nel campionato 2015/2016 con la maglia della Fiorentina. Difficile fare meglio, ma la squadra di Gasperini continua a sorprendere tutti.

ENNESIMA GOLEADA - Secondo risultato con 7 gol segnati, a cui si aggiunge il doppio 5-0 con Parma e Milan. Non capita spesso in una stagione vedere una singola squadra vincere in maniera così netta e con gol così belli. Ancora una volta ci mette la firma Ilicic, entrato nei tabellini di tutti e quattro i match: 9 gol in 4 partite, uno meglio dell'altro. Da applausi quello da centrocampo, una ciliegina sulla torta per un'Atalanta che firma l'ennesima prestazione tanto perfetta quanto difficile da commentare. La reazione non è mancata nemmeno questa volta, la banda del Gasp ha fatto la voce grossa anche contro il Torino.

57 GOL E 8 CLEAN SHEET - Ormai i gol messi a segno non fanno più notizia, ma è bene ricordarli: 57 gol in 21 partite, una media di 2.7 a partita. Considerando anche quelli siglati in Champions League e in Coppa Italia, arriviamo a 66 in stagione: una macchina da gol ben oliata e che non vuole fermarsi più.

Il problema maggiore di questa squadra non riguarda comunque le reti fatte, ma quelle subite. Un problema affrontato contro la Dinamo Zagabria e risolto con il tempo tra campionato e Champions: in serie A sono 6 i clean sheet, considerando le ultime due sfide in Europa siamo ad 8 in 11 partite, non male come media per una squadra in difficoltà nella fase difensiva nella prima parte di stagione. Quadratura del cerchio trovata in tutti i reparti e la voglia di continuare a stupire tutti con un calcio tutta corsa e fantasia.