© foto di Federico De Luca

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà una settimana importante per il mercato dell’Atalanta. I nerazzurri approfondiranno le operazioni per l’attaccante Luis Muriel, di proprietà del Siviglia, ma anche per il centrocampista Ruslan Malinovskyi. Il Genk chiede 20 milioni di euro, richiesta a oggi considerata eccessiva.