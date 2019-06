Atalanta, si attende l'ufficialità di Pasalic. Pista Guarin sempre valida

© foto di Federico De Luca

Ultime sul mercato dell'Atalanta direttamente da Tuttosport. Dopo Muriel - si legge - si attende anche l’ufficializzazione del rinnovo del prestito di Pasalic, mentre prosegue la ricerca di elementi per completare la mediana. La pista che porta a Fredy Guarin, infatti, è sempre valida: il centrocampista tornerebbe volentieri in Italia riducendosi di parecchio il sontuoso ingaggio che percepisce oggi in Cina (da 10 milioni a 1 milione).