Atalanta, si guarda al Brasile: i nerazzurri su Lucas Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta si muove sul mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da UOL Esporte, la compagine nerazzurra è interessata a Lucas Silva. Il calciatore brasiliano in prestito al Cruzeiro è vicino al termine della sua avventura con il Real Madrid, anche se non ha mai trovato spazio con le merengues. Sul giocatore verdeoro ben sei squadre oltre ai nerazzurri: Gremio, Benfica, Espanyol, Siviglia, América e Tigres si sfidano per il 26enne ex blancos e Marsiglia.