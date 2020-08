Atalanta, si lavora al colpo in prospettiva: Pedro de la Vega del Lanus. Fu vicino a Genoa e Inter

L'Atalanta lavora a un possibile colpo in prospettiva. Come raccolto da Sky Sport, i nerazzurri hanno messo infatti nel mirino Pedro de la Vega, ala destra argentina di proprietà del Lanus. Già lo scorso anno il classe 2001 era stato vicino al nostro campionato, con un'operazione in sinergia tra Inter e Genoa che non è andata però a buon fine.