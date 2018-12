Atalanta, si pensa a blindare Freuler: in arrivo aumento e rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta sta lavorando intensamente al rinnovo di Freuler. Come spiega La Gazzetta dello Sport infatti il club bergamasco vuole blindare l'uomo mercato che piace ai due Borussia e nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti tra l'entourage del giocatore e la società per cercare di arrivare all’accordo per un contratto fino al 30 giugno 2023. Con questo rinnovo inoltre Freuler si assicurerebbe un aumento dell'ingaggio che attualmente è di 500 mila euro per arrivare fino a 900 mila euro.