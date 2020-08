Atalanta, si pensa comunque al riscatto di Tameze dal Nizza

Adrien Tameze è l'Atalanta. Un'avventura che potrebbe continuare. Il centrocampista francese è in prestito dal Nizza e in stagione ha collezionato solo nove presenze, sette in campionato e due in Champions. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, anche se il giocatore dovesse scendere in campo con l'Inter non scatterà l'obbligo di riscatto ma il club bergamasco potrebbe comunque esercitare il diritto pagando al club rossonero della Costa Azzurra la cifra di 7,5 milioni, opportunità molto interessante.