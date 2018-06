Atalanta, si stringono i tempi per Di Francesco del Bologna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta ha deciso di accelerare per portare a Bergamo Federico Di Francesco del Bologna, individuato dal tecnico Gian Piero Gasperini come profilo ideale per rinforzare il reparto degli esterni nella prossima stagione. La trattativa secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe in fase avanzata con i felsinei che puntano a incassare circa 10 milioni di euro dalla cessione del classe '94.