Atalanta, Skrtel è il colpo Champions: finalmente arriva un centrale

© foto di Federico De Luca

Otto anni ad Anfield ti formano, indipendentemente dai trofei che vinci. Lo sa benissimo Martin Skrtel, nuovo difensore centrale dell'Atalanta: lo slovacco ex Liverpool ha trovato un accordo con gli orobici per un anno, ma non è esclusa la sua permanenza a Bergamo. Il tutto dipenderà anche dai risultati, ma con un acquisto simile in difesa il livello dei nerazzurri si alza inevitabilmente.

L'uomo d'esperienza è finalmente arrivato, serviva qualcuno in grado di saper affrontare partite difficili contro i top club europei. Otto stagioni con la maglia dei Reds, in uno stadio che ti mette pressione soltanto per la storia che trasuda dalle mura. Ma sei slovacco e riesci a farti spazio nel cuore di chi è abituato a vedere giocatori di carattere, vuol dire che hai le giuste qualità per affrontare le notti europee.

I numeri dell'ex Liverpool - Il difensore inizia la sua carriera in patria, poi nel 2004 arriva la chiamata dallo Zenit. Con i russi vince l'Europa League, poi Benitez lo porta in Premier, dove rimane per ben otto stagioni. Nel massimo campionato inglese colleziona 242 presenze condite da 16 gol, non male per un difensore centrale.

La sua soddisfazione maggiore da giocatore Reds rimarrà comunque la doppietta contro l'Arsenal, dal calcio di inizio al 10' segna una doppietta che lo farà definitivamente entrare nel cuore dei tifosi. Lo slovacco dagli occhi di ghiaccio che sciolse la Kop con due gol ai rivali di sempre.

Un colpo da Champions - L'acquisto di un centrale di livello è un segnale positivo da parte della dirigenza, al giorno d'oggi è difficile trovare un giocatore a prezzi accessibili in quel ruolo. Trovarlo della "vecchia scuola" e svincolato è ancor più complicato, dunque sarà un tassello fondamentale nel muro del Gasp. E con la sua grinta riuscirà sicuramente a conquistare anche il cuore dei tifosi atalantini.

L'esordio a San Siro - Ironia della sorte, Skrtel tornerà a San Siro, lo stadio in cui ha vestito per la prima volta la maglia dei Reds in Champions League. Il gol nella massima competizione europea ancora non è arrivato, chissà se riuscirà a trovarlo proprio in quello stadio che lo ha lanciato definitivamente nel calcio europeo.