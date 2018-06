Atalanta, sondaggio del Genoa per Cornelius

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Petagna potrebbe non essere l'unico centravanti a salutare l'Atalanta in estate. In partenza, secondo Il Giorno, c'è anche il danese Andreas Cornelius che, in attesa della vetrina Mondiale, piace al Genoa di Enrico Preziosi che avrebbe già effettuato un sondaggio col suo agente.