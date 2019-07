© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sport parla del mercato dell'Atalanta per Ruslan Malinovskyi del Genk: offerta di 13,7 milioni lordi, sorpasso sulla Sampdoria e a ore la Dea potrebbe chiudere. Il Nazionale ucraino ha scelto di non andare in ritiro coi belgi, la trattativa sembra pronta per essere definita.