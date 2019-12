Atalanta, Spagnolo: "Sartori si sta muovendo. Barrow? Vedremo che fare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore operativo dell'Atalanta Roberto Spagnolo è intervenuto ai microfoni di TuttoAtalanta, trasmissione tematica in onda su Bergamo TV, per analizzare il momento della compagine nerazzurra, ma anche per parlare di mercato: "Io non sono la persona adatta per parlarne. Sartori si sta muovendo per capire quali sono i giocatori che possono migliorare la squadra. Barrow? Se avrà la possibilità di giocare di più rimarrà, altrimenti vedremo cosa fare".