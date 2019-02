© foto di B. Rossi/TuttoAtalanta.com

Il direttore operativo dell'Atalanta, Roberto Spagnolo, ha risposto alle domande di Tuttosport circa la questione nuovo stadio. "La data di inizio dei lavori è il 28 aprile, l'idea di tornare a giocare il 29 settembre. Salteremo due gare interne di questa stagione e le prime due della prossima. Come Atalanta si sta cercando la soluzione migliore per venire incontro a quello che è un disagio e ci porterà a giocare fuori contro Genoa e Sassuolo. Non possiamo sbagliare con i tempi, c'è in gioco la programmazione di partite ufficiali".