Atalanta, Spagnolo: "Stesso livello del Valencia, ma loro favoriti al 100%"

© foto di Alberto Mariani/TuttoAtalanta.com

Il direttore operativo dell'Atalanta Roberto Spagnolo è intervenuto ai microfoni di TuttoAtalanta, trasmissione tematica in onda su Bergamo TV, per analizzare il sorteggio della Champions League che ha messo i nerazzurri davanti al Valencia: "Poteva andar peggio. Io sono convinto che sono più preoccupati quelli del Valencia, ci dà maggior stimolo per tentare una seconda impresa. Siamo sullo stesso livello se guardi i due campionati, saranno due belle partite. L'internazionalità del Valencia fa crescere il valore dei giocatori, da noi c'è comunque un valore di squadra. Se dovesse esserci il passaggio del turno il valore potrebbe aumentare".

Sul passaggio del turno.

"Il gioco del Valencia è più all'italiana, possiamo avere le carte per mettere in difficoltà questa squadra. È chiaro che il Valencia è la meno peggio, ma non è da sottovalutare. La popolarità dell'Atalanta è cresciuta molto, ce ne accorgiamo quando andiamo in giro. Anche la nostra proprietà ha dei riscontri importanti, passare ai quarti sarebbe ancora meglio. È comunque una squadra fortissima, sono favoriti al 100%".

Sulla sconfitta di Bologna.

"La Champions non toglie tanto, credo sia uno stimolo. Lo abbiamo dimostrato anche a livello fisico, ieri nonostante la sconfitta abbiamo corso fino al 90'. Abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, ci è mancata soltanto la conclusione. Avevamo tre assenze top, l'unico rammarico rimane quello di non aver realizzato le sei occasioni da gol".

Sul settore giovanile.

"La Youth League è stata un'esperienza interessante. In Italia siamo come la Juventus a livello di settore giovanile. In giro per l'Europa devi capire che c'è chi è meglio di te".

Su Zapata.

"Zapata ha avuto un infortunio due mesi fa, ha fatto il suo percorso. Poi nel recupero ha avuto un infortunio ad una vecchia cicatrice che aveva. Ha espresso il desiderio di farsi vedere da un fisioterapista che ha conosciuto ad Udine. Mercoledì torna in Italia, poi inizierà la preparazione. Il nostro staff medico è costantemente con chi lo sta curando, ora sarà di nuovo arruolabile ma deve recuperare. La muscolatura di Zapata non è normale: abbiamo optato per aspettare un po'. Non so quando tornerà, abbiamo pazientato fino ad adesso e aspettiamo a metterlo in campo finché sarà a posto".

Su Muriel.

"È stato penalizzato anche dagli infortuni degli altri, quello che riesce a recuperare a livello fisico lo perde quando va via con le nazionali. Deludente? No, non possiamo dirlo".

Sul nuovo stadio.

"L'Europa League si potrebbe giocare mettendo i seggiolini sulla Sud, ma la Champions no. È un problema di spazi esterni. Stiamo cercando di avere le qualità minime per giocare la competizione qui".

Sul mercato.

"Io non sono la persona adatta per parlare di mercato. Sartori si sta muovendo per capire quali sono i giocatori che possono migliorare la squadra. Barrow? Se avrà la possibilità di giocare rimarrà, altrimenti vedremo cosa fare".