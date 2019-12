Atalanta, Spagnolo: "Zapata? In Italia mercoledì, non so quando rientrerà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore operativo dell'Atalanta Roberto Spagnolo è intervenuto ai microfoni di TuttoAtalanta, trasmissione tematica in onda su Bergamo TV, per parlare del momento di Duvan Zapata: "Ha avuto un infortunio due mesi fa, ha fatto il suo percorso. Poi nel recupero ha avuto un infortunio ad una vecchia cicatrice che già aveva. Ha espresso il desiderio di farsi vedere da un fisioterapista che ha conosciuto ad Udine. Mercoledì torna in Italia, poi inizierà la preparazione. Il nostro staff medico è costantemente con chi lo sta curando, ora sarà di nuovo arruolabile ma deve recuperare. La muscolatura di Zapata non è normale: abbiamo optato per aspettare un po'. Non so quando tornerà, abbiamo pazientato fino ad adesso e aspettiamo a metterlo in campo finché sarà a posto".