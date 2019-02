© foto di Federico Gaetano

L’Atalanta vuol cercare di restare attaccata al treno dell’Europa che conta, la SPAL proverà a vincere per allargare il gap col terzultimo posto. Sfida ricca di spunti quella che andrà in scena questo pomeriggio all’Atleti Azzurri di Bergamo. Gasperini si affida a Ilicic e Gomez a sostegno di Zapata, mister Semplici sceglie Paloschi per far coppia con l’ex di turno Petagna. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari; Lazzari, Valoti, Missiroli, Kurtic, Costa; Paloschi, Petagna.