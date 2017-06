Atalanta, Spinazzola e Petagna dichiarati incedibili

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato dell'Atalanta direttamente dal Corriere di Bergamo. Congelata la situazione de Roon, il quale continua a essere un profilo che piace molto (lo stipendio, alto, non sarebbe un problema), mentre Andrea Petagna è stato dichiarato incedibile dalla società, nonostante alcune richieste dall’Inghilterra: il Milan ha una percentuale sulla vendita, condizione decrescente nel corso degli anni a venire. L’Atalanta ha risposto picche alla Juventus per Spinazzola, con il Chelsea che avrebbe offerto molto meno di quanto dichiarato, con una cifra intorno ai 45 milioni per Alex Sandro: al momento non c’è accordo.