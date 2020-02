© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, nel corso della lunga intervista rilasciata a Bergamo TV ha parlato anche della sfida contro il Valencia in Champions League spiegando che la squadra se la vuole giocare al meglio per continuare la cavalcata europea: "Credo che ce la possiamo giocare, meglio prendere il Valencia che Barcellona o Bayern Monaco. Giochiamo contro una squadra che ha esperienza, poi la Champions è strana. La prima partita a Zagabria è stato uno shock, ci hanno messo sotto dal punto di vista tecnico. Poi al ritorno è andata come abbiamo visto, ma comunque non è stata semplice. Sono partite strane dove puoi aspettarti di tutto, dopo il primo tempo col City al ritorno abbiamo smesso di rispettare l'avversario e rotto quel ghiaccio, da quel momento lì ci siamo lanciati. Ce la giocheremo al 50%".

Qui l'intervista completa