Atalanta, Sportiello torna e riparte: ma occhio alle offerte per Berisha

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre portieri per due posti in casa Atalanta e uno di loro lascerà certamente Bergamo nel mercato estivo. Pierluigi Gollini verrà riscattato dall'Aston Villa mentre Marco Sportiello tornerà dopo i 18 mesi di prestito alla Fiorentina, che non ha intenzione di pagare i 5,5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Proprio l'ormai ex viola è l'indiziato numero uno a lasciare il club orobico, ma se dovesse arrivare un'offerta vantaggiosa per Etrit Berisha l'Atalanta potrebbe anche cambiare i propri piani. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.