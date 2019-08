Atalanta, spunta l'idea Dalbert per la fascia sinistra di Gasperini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta, continua a lavorare per rafforzare la squadra a disposizione di mister Gasperini e l'ultima idea per la difesa porta a Dalbert, difensore brasiliano classe '93 dell'Inter che è in uscita dai meneghini, dopo due stagioni non all'altezza dell'investimento fatto. Sul giocatore però c'è forte la Fiorentina che ha proposto uno scambio con Biraghi, sottolinea oggi TuttoAtalanta.com.