Atalanta stasera in campo a Liverpool: Ancelotti fa visita a Gasperini durante la rifinitura

Visita speciale questa mattina per l'Atalanta. La squadra di Gasperini, attesa stasera dalla sfida di Champions League ad Anfield contro il Liverpool, ha infatti accolto Carlo Ancelotti - manager dell'Everton - durante la rifinitura. Di seguito le immagini del club con l'arrivo di Ancelotti al centro sportivo delle giovanili dell'Everton (prestato all'Atalanta per l'occasione):



Un graditissimo "ospite" questa mattina alla rifinitura dei nerazzurri! 👋 @MrAncelotti

A most welcome surprise this morning at @Everton training ground! 😃#LiverpoolAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/sl4ab00RJt

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 25, 2020