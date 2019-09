© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si ferma l'Atalanta, non ha intenzione di speculare sul vantaggio: al Mapei Stadium, di Reggio Emilia, il risultato è di 0-2 dopo tredici minuti. Azione avvolgente sulla destra, un paio di buchi in mezzo all'area, a rimorchio arriva Gosens che da due passi batte Consigli. Inizio shock per il Sassuolo che vede i fantasmi del 2-6 della scorsa annata.