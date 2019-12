Atalanta, su Barrow si muove anche il Bologna. Tutto dipenderà da Zapata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bologna a caccia di gol nel mercato di gennaio. Per centrare questo obiettivo serve aumentare il potenziale offensivo della formazione di Sinisa MIhajlovic aggiungendo giocatori pronti all'uso. In questo senso, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, piace molto il giovane classe 1998 dell'Atalanta Musa Barrow. L'attaccante gambiano piace a Sabatini, così come a Sampdoria e Verona: un'idea più chiara su un suo possibile trasferimento però si potrà avere solo quando il club orobico avrà chiari i tempi di recupero di Zapata.