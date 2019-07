Atalanta, su D'Alessandro si muove anche l'Hellas Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore il nome di Marco D'Alessandro, esterno dell'Atalanta, ha perso posizioni nelle gerarchie di mercato della SPAL, alla ricerca del sostituto di Manuel Lazzari ad un passo dalla Lazio. Sul giocatore ex Udinese rimane, comunque, attivo il mercato con l'Hellas Verona emersa come nuova pretendente per il suo cartellino. A riportare la notizia è SkySport.