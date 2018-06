Atalanta, sul portiere Rossi ci sono Feralpisalò e Pisa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Francesco Rossi, portiere classe 1991, rientrato all'Atalanta con cui ha esordito in Serie A, dopo una sfortunata prima parte di stagione in prestito al Teramo, piace in Serie C: secondo quanto raccolto da TuttoC.com l'estremo difensore è seguito con interesse da Feralpisalò e Pisa ma il suo obiettivo resta quello di trovare un progetto vincente in Serie B.