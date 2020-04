Atalanta, Tameze è da valutare: può restare per un'altra stagione

Il centrocampista Adrien Tameze, di proprietà del Nizza ma in prestito all'Atalanta, può rimanere per un'altra stagione a Bergamo. Ancora troppo poco il tempo passato per valutarlo a tutto tondo, ma che Gasperini lo inserisca spesso non è un segnale da sottovalutare. I provenzali sicuramente cambieranno drasticamente il volto della squadra - c'è l'idea di diventare rivale di Lione e Marsiglia per i posti nobili della classifica - e Tameze potrebbe essere prestato per un altro anno senza necessariamente l'obbligo di riscatto.