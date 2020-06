Atalanta, Tameze: "Questa è la nostra stagione, possiamo vincere qualcosa"

vedi letture

"Questa è la stagione dell'Atalanta, possiamo vincere qualcosa". Adrien Tameze non si tira indietro, anzi rilancia. Il centrocampista dell'Atalanta è intervenuto in una videointervista col suo insegnante di italiano in occasione dell'open day digitale della Scuola Imiberg: "Auguro buone vacanze agli studenti, lo sono anche io perché studio la vostra lingua da tre mesi. Il paese e la città mi piacciono, anche se ho poco tempo per visitarli. Non fate troppe feste, il calcio è importante", ha concluso il centrocampista in prestito dal Nizza.