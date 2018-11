Atalanta, tante risorse per coltivare un sogno. Gasp sogna in grande

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"E quindi uscimmo a riveder le stelle". L'eliminazione in Europa League ha pesato tanto nelle prime giornate di campionato, ma l'Atalanta sembra aver ritrovato quegli automatismi consolidati che le hanno permesso di stupire nelle ultime due stagioni e ottenere risultati sorprendenti. La macchina perfetta guidata da Gian Piero Gasperini ha ripreso a correre, mostrando contro l'Inter tutta la sua forza e la sua qualità. Il rientro di Josip Ilicic ha sicuramente influito positivamente in questo cambio di rotta, ma è tutta la rosa ad aver dato prova di grande affidabilità e voglia di risollevarsi da una situazione difficile. Più o meno come accadde un anno fa, quando i nerazzurri bergamaschi riuscirono a centrare la qualificazione ai preliminari di EL dopo una strepitosa risalita.

Gli orobici, adesso, sono in piena zona Europa, a pochissimi punti addirittura dal quarto posto occupato dalla Lazio. Quattro sole lunghezze di distanza, grazie a quattro convincenti successi consecutivi. Gasperini ha ritrovato i giocatori chiave, da Gomez a De Roon, ma ha anche scoperto le doti da bomber navigato di Gianluca Mancini, a segno negli ultimi tre match disputati. Non un attaccante, ma un difensore: classe 1996, alla sua seconda stagione in A sta attirando le attenzioni di tutti i grandi club. Paradossalmente, però, i gol segnati potrebbero non bastare per mantenere il posto da titolare, perché Andrea Masiello è vicino al rientro in campo e Gasp difficilmente rinuncerà all'elemento più esperto della sua retroguardia. Un dolce problema, per il momento, per una tecnico che mai come quest'anno può attingere da una rosa dalle tante risorse.