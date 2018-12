© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti nomi in uscita per l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Tuttosport i vari Pessina, Valzania, Tumminello, Adnan, Bettella e Reca sono tra i principali candidati a lasciare Bergamo, ma attenzione anche a Pasalic e Rigoni, arrivati per l'Europa e quasi mai titolari per Gasperini.