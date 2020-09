Atalanta, tanti nomi ma poche certezze: Castagne va al Leicester, ma Romero è un rinforzo top

Tanti nomi, come sempre accade quando è periodo di mercato. Ci sono però poche certezze: la partenza di Castagne su tutte, diventato un nuovo giocatore del Leicester, e la necessità di compiere operazioni mirate nel minor tempo possibile. Le parole di Gasperini non rappresentano uno sfogo isolato: i nerazzurri - tra affari Champions e una preparazione ripresa a ranghi ridotti -, devono ancora entrare a pieno regime. Pochi punti fermi, appunto, e tempi ristretti come specificato dal tecnico di Grugliasco. Le missioni fondamentali diventano due: affrettare le operazioni sulle avversarie e cercare di colmare i reparti che hanno bisogno di uomini in più.

Fasce scoperte - Il Leicester e l'Atalanta hanno ufficializzato l'arrivo di Timothy Castagne. I due titolari, dunque, rimangono Gosens e Hateboer: ora sarà necessario capire quali saranno i piani della società orobica. Le alternative ci sono, ma serve qualcuno pronto da poter inserire nel modulo e in grado di affrontare l'impegno europeo. I nomi non mancano - l'ultimo è quello di Piccini in ordine cronologico -, Gasperini però chiede calciatori pronti per il suo 3-4-1-2. Il tecnico nerazzurro è stato chiarissimo, c'è pochissimo tempo a disposizione.

Arriva Romero? - Il condizionale è d'obbligo in questi casi, ma nelle ultime ore c'è stata un'accelerata tra la Juventus e la società nerazzurra per Cristian Romero. Un colpo top vista la necessità di acquistare almeno un altro elemento al centro della difesa: l'argentino ha anche il fisico giusto per potersi imporre nel modulo gasperiniano, senza tralasciare la continuità e il ritmo partita dopo l'esperienza maturata al Genoa. Tempi stretti, voglia di rinforzare la squadra e un mercato complesso: sarà la solita corsa, ma questa volta col cronometro a velocità raddoppiata.