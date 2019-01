Atalanta: tecnica, fisicità e grande cuore. Da 0-3 a 3-3 come nel 1992

Atalanta-Roma 3-3 (3' Džeko, 33' Džeko, 40' El Shaarawy, 44' Castagne, 59' Tolói, 71' Zapata)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"C'è voluta tanta volontà nella ripresa per pareggiare, è servita una grande Atalanta. Forse alla fine abbiamo anche un po' di rammarico per non averla vinta". L'allenatore della Dea Gian Piero Gasperini ha analizzato così la clamorosa impresa compiuta dai suoi contro la Roma. Quasi come all'andata, a parti invertite, stavolta sono stati infatti i nerazzurri a ripristinare l'equilibrio dopo essere andati abbondantemente sotto nel risultato allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

Da 0-3 a 3-3: un pareggio che non smuove la classifica, ma che carica ulteriormente in termini di morale una delle formazioni più in forma del nostro campionato. Una compagine tecnica e fisica, che fa proprio del cuore la sua arma migliore.

L'Atalanta di Gasp si è confermata così anche oggi una squadra che non sa cosa significhi mollare, recuperando tre reti di svantaggio in Serie A per la seconda volta nella sua storia. La prima rimonta di questo tipo era arrivata infatti nel lontano 1992 contro il Foggia (dati Opta Paolo).