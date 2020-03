Atalanta, terzo 'settebello'. Polemiche inutili, le goleade non possono andar bene solo all'estero

Terza vittoria con sette gol fatti, la quinta considerando anche i due 5-0 rifilati a Milan e Parma. Le reti in totale in queste prime 25 partite di campionato sono 70. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini continua a giocare un calcio meraviglioso, andando in rete con una facilita spaventosa, quasi imbarazzante. I record, poi, continuano ad essere infranti: soltanto il Milan nella stagione 1958/59 riuscì a fare meglio, andando a segno almeno cinque volte (nella stessa partita, ndr) in più di cinque gare di una singola stagione. Le polemiche, analizzando nel dettaglio questi numeri, perdono completamente di significato.

CAPOLAVORO NERAZZURRO - Al Via del Mare di Lecce è andato in scena l'ennesimo capolavoro nerazzurro, con tutti i tratti caratteristici della Dea del Gasp: prima l'apoteosi e il bel gioco, poi una rimonta che chiude la prima frazione e che fa arrabbiare il tecnico di Grugliasco. Nella ripresa la reazione coi soliti professori del calcio - Ilicic e Gomez hanno giocato l'ennesima gara di livello - e un Duvan Zapata che torna a sorridere dopo un periodo negativo grazie alla sua terza tripletta in maglia nerazzurra. Il sesto e il settimo sigillo sono arrivati dalla panchina, perché come dice Gasperini tutti vogliono dimostrare di poter meritare il posto all'interno di una macchina quasi perfetta.

POLEMICHE INUTILI - Sulle varie piattaforme si sono già scatenate le polemiche, per molti è inaccettabile non fermarsi prima. Il confine, almeno secondo l'opinione pubblica, è sempre labile e non va mai scavalcato. Le goleade, però, non possono andar bene solo all'estero: Manchester City, Barcellona, Real e Bayern continuano a rifilare 'manite' agli avversari, ma nessuno critica le big europee, anzi. In quel caso siamo davanti a squadre che schiacciano nettamente l'avversario con la loro qualità. Giudizi, spesso poco coerenti, che non possono scalfire il lavoro costruito da una squadra e da un allenatore che, dopo quattro anni, non possono più essere considerati una piacevole sorpresa.