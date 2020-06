Atalanta, Toloi: "Aspettavamo da tempo la ripartenza, sarà una settimana decisiva"

Rafael Toloi, rispondendo alle domande dei tifosi raccolte sui canali social dell'Atalanta per la rubrica Fan Interview, parla così della ripresa del campionato: "Avrei voluto dare appuntamento allo stadio a tutti i tifosi, ma dobbiamo aspettare ancora un po'. Siamo pronti per ripartire, ci aspetta una settimana decisiva che volevamo da tanto tempo. A casa ci potevamo allenare nei limiti del possibile, ho fatto tanti chilometri sul tapis roulant in garage da arrivare in Brasile".