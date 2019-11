© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore dell’Atalanta Rafael Toloi ha commentato così ai canali ufficiali del club il ko subito contro il Cagliari: “Nel primo tempo abbiamo faticato un po’, la partita è diventata più difficile. Poi c’è stata la situazione di Ilicic che fa parte del calcio ed è diventata più difficile la partita. Secondo me abbiamo fatto un buon secondo tempo anche con uno in meno e se fossimo stati più lucidi in avanti potevamo anche un risultato diverso, ma è giusto dire che tutti hanno fatto il meglio che potevano. Dispiace per il risultato perché vogliamo vincere tutte le partite, soprattutto in casa. Domani il mister ci parlerà e ci spiegherà quello che dobbiamo migliorare”.