Atalanta, Toloi: "Copenaghen squadra di qualità. Servirà concentrazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro il Copenaghen: "Questa è una partita molto importante. Si gioca nei 180 minuti e dovremo essere concentrati, per raggiungere un traguardo che potrebbe cambiare la nostra stagione. Il Copenaghen è una squadra di qualità, abituata a giocare le competizioni europee. Il campo noin è bello, non lo era neanche contro l'Hapoel Haifa. Dobbiamo superare anche questo ostacolo per giocare una grande partita".