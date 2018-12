© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Rafael Toloi, difensore centrale dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio. "Sono felice qui nell'Atalanta e stiamo facendo molto bene. Mi sento molto bene per la fiducia di tutti, è una grande responsabilità per indossare la fascia di capitano. E' la mia quarta stagione qui, spero di poter fare il massimo ed essere un esempio per i compagni. Durante tutta la partita è stata dura fronteggiare gli attaccanti della Lazio, non è facile portare punti contro queste squadre ed è una vittoria molto importante. Champions? Il nostro obiettivo è pensare partita per partita, la squadra sta bene e poi vedremo dove possiamo arrivare".