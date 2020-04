Atalanta, Toloi: "Giusto riprendere i campionati ma con le giuste prevenzioni"

Il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo della ripartenza in Serie A: "E' giusto riprendere il campionato, con tutte le prevenzioni necessarie. Il calcio è passione, potrà dare più serenità a tutti. Champions? Mi trovo d'accordo su quanto detto dall'Uefa nel far disputare e ultimare prima i campionati, poi la competizione europea. Disputare diverse partite ravvicinate per me non saranno un problema, ci faremo trovare pronti. Giocare in estate? Non sarà facile. Noi dovremo giocare da Atalanta, con la mentalità di sempre".