Atalanta, Toloi: "In Champions grazie al gioco, non dobbiamo cambiare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta, Rafael Toloi, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro commentando il pesante ko subito in Champions League (5-1) per mano del Manchester City: "Secondo me di positivo c'è stato il primo tempo, che potevamo anche concludere con un risultato migliore. Abbiamo comunque giocato contro una squadra forte, con tanti giocatori che possono farti male. Purtroppo abbiamo perso, e da difensore posso dire che dà sempre fastidio prendere tanti gol. Dispiace, un ringraziamento va ai nostri tifosi che sono stati fantastici ancora una volta".

Cosa manca per essere all'altezza in Champions? "Ora alziamo la testa in campionato, dobbiamo cercare di tornare a vincere. E quando tornerà la Champions cercare di fare il meglio nelle ultime tre gare. In questa competizione serve uno step in più rispetto alla serie A, giochi contro squadre che ti attaccano sempre e che sono abituate a vincere. Dobbiamo lavorare, ma se siamo arrivati fin qui è grazie al nostro gioco e non dobbiamo cambiare questo aspetto".