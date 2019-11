Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro la Dinamo Zagabria. Queste le sue parole: "Sappiamo che è una partita difficile contro un avversario di qualità. Vogliamo vincere per avere ancora la possibilità di passare. Serviva qualche punto in più dopo quattro partite ma ancora è tutto aperto. Stiamo difendendo bene nelle ultime partite, dispiace per il risultato nella sfida contro la Juventus".