Atalanta, Toloi: "In futuro potrei fare l'allenatore. Sto imparando tanto"

vedi letture

Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro una volta terminata la carriera da calciatore nella sua intervista alla rivista Undici: "Chissà, potrò anche fare l’allenatore: con tutte le cose che sto imparando, potrei pensarci. Devi studiare e poi mettere in pratica. Quando sono arrivato in Italia ho capito subito che la tattica era importante. Sono cresciuto tantissimo. Nell’Atalanta, poi, per come giochiamo, so che non possiamo sbagliare niente: abbiamo dei movimenti e dei concetti da applicare bene. Ora li ho memorizzati, ma ci vuole applicazione e tempo".